السلطات السورية تطلق 300 شخص من سجن حلب المركزي

وقال المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال، يوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة "سانا"، إن "القرار جاء بعد تشكيل لجنتين قضائيتين لدراسة أوضاع المساجين بناء على توجيهات الرئيس بشار الأسد"، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أعلن هلال نهاية العام الماضي عن إخلاء سبيل 366 سجينا من نزلاء السجن، وذلك عقب إعادة دراسة أوضاع نزلاء السجن من الناحية الإنسانية نتيجة الحصار الذي كان يتعرض له من قبل مسلحي المعارضة، فيما سبق وأن توفي 20 نزيلا جراء نقص الغذاء والدواء.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت قيادة الجيش مؤخرا "فك الطوق" عن سجن حلب المركزي، والذي تعرض لحصار دام لأكثر من عام من قبل مقاتلين معارضين.

ويقع سجن حلب في منطقة استراتيجية شمال المدينة ويشكل طريقا تمر فيها الإمدادات للمسلحين من تركيا إلى حلب.