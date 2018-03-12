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كيري يؤكد من لبنان : الحل السياسي هو الحل الوحيد لازمة سوريا

كيري يؤكد من لبنان : الحل السياسي هو الحل الوحيد لازمة سوريا
الأربعاء ٠٤ يونيو ٢٠١٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الاميركية جون كيري ان الولايات المتحدة ملتزمة جدا بأمن لبنان واستقراره وسيادته وبدعم الشعب اللبناني، وقال: يجب حل مشاكل العالم والمنطقة ... ولبنان دولة مهمة بالنسبة لأمن المنطقة.

واضاف كيري في مؤتمر صحافي عقده في بيروت اليوم الاربعاء عقب لقائه رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام : نعلم ان تداعيات الحرب في سوريا خرجت عن حدود سوريا، ولبنان يشعر بهذه التداعيات أكثر من اي مجتمع آخر... ومن المهم دعم المجتمعات المجاورة لسوريا".
واعلن كيري عن "تقديم 290 مليون دولار كمساعدات انسانية لكل من طالته الازمة داخل سوريا والمجتمعات التي تستقبل النازحين".
واكد كيري ان "بلاده تعمل لايجاد حل سياسي وهو الحل الوحيد لهذه الازمة"، مشيرا الى ان "51 مليون دولار ستذهب الى اللاجئين في لبنان والمجتمع اللبناني".
واضاف : اوضحت للرئيس سلام ان الرئيس اوباما ملتزم بدعم لبنان والامن فيه، فأمن لبنان كان محور اهتمامنا في السنوات الاخيرة، والفراغ في لبنان أمر مهم جدا، ولا بد من ملء الفراغ الدستوري لكي تكون جميع المؤسسات فاعلة".
واشار الى ان بلاده ليس لديها اي مقترح بشان تشكيل الحكومة اللبنانية وقال: جئت لاسأل رئيس الحكومة اللبنانية ما هي الخطة للمستقبل وكيف سيتم التعاطي مع الازمة السورية.
هذا في حين كان مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أن كيري، سيحث المسؤولين اللبنانيين على انتخاب رئيس لبلادهم في أسرع وقت ممكن. ووصل كيري بعد ظهر الأربعاء الى مطار بيروت قادما من وارسو.
و اعتبر ان الانتخابات السورية تفتقر الى كل مقومات الانتخابات، وهي ليست الا "صفرا كبيرا" حسب تعبيره وذلك ردا على سؤال حول الانتخابات الرئاسية السورية التي حصلت امس واضاف: كيف تكون انتخابات عندما يكون الشعب غير قادر على الانتخاب او على اتخاذ قرار؟".
وتاتي تصريحات كيري في حين ان الانتخابات الرئاسية التي اجريت في سوريا امس وفي الدول الاجنبية قبل ايام اثارت دهشة الجميع سواء النظام والمعارضة من حيث المشاركة الواسعة.

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