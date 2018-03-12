هبوط بورصة قطر اثر مخاوف بشأن استضافة كأس العالم

وافادت وكالة الانباء رويتز بان مؤشر بورصة قطر انخفض بنسبة 1.1%، الاثنين، من أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق سجله أمس الأول، محققا أداء أقل من أسواق الأسهم الاُخرى في المنطقة.

وكانت الأسهم، التي قفزت بعدما أصبحت جزءا من مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة الأسبوع الماضي، من بين أكبر الخاسرين في البورصة القطرية.

وقال شاكيل سروار، رئيس إدارة الاُصول، لدى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) في البحرين "إرتفعت السوق بفعل الإدراج على مؤشر إم.إس.سي.آي، وهناك جني للأرباح الآن. السبب الآخر قد يكون المعنويات السلبية المتعلقة بالأنباء الخاصة بكأس العالم لكرة القدم".

ونفى المنظمون لإستضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 ، الاتهامات بأن فوز بلادهم بإستضافة البطولة يشوبه فساد، وقالوا إن محاميهم يبحثون المزاعم التي أوردتها صحيفة بريطانية.