اغتيال مسؤول في الصليب الاحمر في ليبيا

وقتل السويسري عندما هاجمه الاربعاء مسلحون مجهولون اعترضوا سيارته اثناء قيامه بمهمة في سرت على بعد 500 كلم شرق طرابلس لدى الفرع المحلي للهلال الاحمر الليبي.



وفي جنيف قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها "تندد بشدة بهذا الهجوم المشين" مبدية اسفها لخسارة عامل "انساني متفان" في عمله قالت ان اسمه مايكل غرويب (42 عاما).



وكان وولد سوغرون المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر قال لوكالة فرانس برس ان القتيل "تعرض لهجوم من قبل رجال مسلحين اثناء مغادرته لاجتماع مع اثنين من زملائه وقد توفي في مستشفى في سرت"، مشيرا الى ان "زميليه بخير ولكنهما مصدومان".



واعرب رئيس الاتحاد السويسري ديدييه بوركهالتر من جهته عن "فزعه وتاثره الشديد" بعد اغتيال العامل الانساني مدينا "بحزم كل انتهاك للقانون الدولي الانساني والمبادىء الانسانية".



وتعرضت مراكز اللجنة الدولية للصليب الاحمر في مصراتة وبنغازي (شرق) الى هجمات عدة في 2012 من دون ان توقع اصابات. وعادة ما توجه التهم الى مجموعات مسلحة متطرفة.