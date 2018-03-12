قائد الثورة الاسلامية، وانتصار ايران في جميع المواجهات

هو ثاني رئيس منتخب بعد عزل سلفه محمد مرسي.

خطابه الاول جاء مختصرا ً في الكلام وممتلئا ً بالوعود.

أنظار العالم توجهت الى جديد الدولة العربية الكبرى.

وعلى الأخص دول العالم العربي والاسلامي وأفريقيا.

أول المهنئين كان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، الذي قرن رسالة التهنئة بدعوة لاجتماع المانحين

الأمن والاقتصاد والمصالحة الوطنية ستكون في أبرز التحديات.

فماذا بعد فوز السيسي في انتخابات الرئاسة المصرية؟

وما أبرز التحديات التي قد تواجهه؟

ولماذا أعرض في خطابه الأول عن طرح مسألة المصالحة مع الإخوان المسلمين ؟

وما سر الدعم السعودي غير المسبوق لمصر السيسي؟

الضيوف:

جمال الدين حسين - كاتب ومحلل سياسي

صلاح الدين الدسوقي - وكيل مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الناصري

محمد جمال عرفة - كاتب ومحلل سياسي