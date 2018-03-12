البث المباشر
مراسل العالم : انفجار عبوة صوتية جانب مدرسة حاتم الطائي في الحي الغربي بالقامشلي والأضرار مادية
مراسل العالم : خروج عدد من العائلات من الغوطة الشرقية خلال الساعات القادمة عبر معبر مخيم الوافدين
مراسل العالم : المجموعات الإرهابية تعتدي بقذيفة هاون على معبر الوافدين، والجيش يرد على مصادر إطلاق القذائف في بلدة الريحان
مصدر في قيادة شرطة دمشق: استشهاد طفلة وشاب وإصابة طفلتين بقذيفة أطلقها الارهابيون على محيط فرن الزاهرة
رويترز: متحدث باسم الحكومة التركية يقول إنه سيتم تطهير عفرين السورية من المسلحين قريبا
الخارجية الروسية: تصريحات ماي عن الضابط سكريبال هي حملات دعائية سياسية مبنية على الاستفزاز
مراسل العالم : مسلحو "أحرار الشام" يطلقون النار على المدنيين المجتمعين والراغبين بالخروج من حرستا بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم : قوات الاحتلال تطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه الشبان الفلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسلة العالم: اندلاع مواجهات بين طلاب جامعة بيرزيت وقوات الاحتلال الاسرائيلي على المدخل الشمالي لمدينة البيرة
مراسل العالم: شهيد وجرحى نتيجة إطلاق المسلحين الرصاص على تظاهرة مؤيدة للجيش السوري في كفر بطنا بالغوطة الشرقية

رجب: المنامة تستخدم مجنسين لأهداف طائفية ظالمة

رجب: المنامة تستخدم مجنسين لأهداف طائفية ظالمة
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان نبيل رجب أن سلطات المنامة تستخدم المجنسين لظلم الشعب، وإن سياساتها طائفة دائمة.

وأوضح رجب في برنامج "حوار المنامة" أنه لا توجد أسرة شيعية في البحرين لا يوجد فيها معتقل أو مهجر أو مقتول.. مضيفاً أن سياسات النظام دائماً ما تستهدف أبناء هذه الطائفة.
وفيما لفت رجب إلى أن عملية التجنيس والإفقار والتعطيل هي عملية مبرمجة، أشار إلى أن "المجنسين هم ضحايا ونحن لا نلومهم وهم ينشدون الرزق، ولكن النظام هو الذي يستفيد من هؤلاء ويوظفهم لظلم الناس في البحرين".
ولفت إلى أن فكرة العريضة الشعبية للأمم المتحدة لتقرير المصير سوف توحد الشارع. مؤكداً أنها ستعرف العالم حجم الرغبة في التغيير.
وأوضح: سوف ألتقي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هذا الشهر وسنناقش الكثير من الأمور حول حقوق الانسان، خصوصاً وأن هناك تعاونا تقنيا مع حكومة البحرين، مشدداً القول "نحن نحاول تحسين صورة حقوق الإنسان وليس تحسين سجل أسود".
ولفت إلى أن "هناك نفاقا دوليا قائما على المصالح وكل هذه الأمور تلعب ضد شعب البحرين"، مؤكداً: ان البحرين تحولت إلى مملكة ديكتاتورية، فهناك تعقيدات لم تكن قبل سنتين. وأشار إلى أن الملك أصدر مرسوما يزيد من محكومية من ينتقده إلى 7 سنوات، وهذا يحول البحرين إلى ديكتاتورية!.
ولفت رجب إلى أن فكرة العريضة الشعبية للأمم المتحدة لتقرير المصير سوف توحد الشارع. مؤكداً أن: العريضة الشعبية للأمم المتحدة ستعرف العالم حجم الرغبة في التغيير، وستعرّي النظام وأنه لا يملك شرعية. والعريضة الشعبية للأمم المتحدة ستغير رأي العام تجاهنا.
وقال إن البحرين أمام أزمة أعقد من أن تحل بفعالية واحدة، وأؤمن بالعمل التراكمي.. وعنوان تقرير المصير سيوحد قوى المعارضة.
وشدد على أن الذين يستخدمون العنف هم أناس وطنيون ولكننا نختلف معهم، المسؤولة عن العنف هي السلطة، وحالة طبيعية في العالم أن تلجأ الناس إلى العنف، ولكن هذا يتحمله النظام لأنه أضطرهم لذلك، ولكن أنا ضد العنف، مدرستي ضد العنف.
وأشار بالقول إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا لن تقبلان في إحالة ملف البحرين إلى المحاكم الدولية، فالنظام يتعامل بعقلانية مع العلاقات العامة الدولية وهو يصرف الملايين من أجل تحسين صورته.. ونحن يجب أن نعمل من أجل الوصول إلى المحاكم الدولية وإيصال الانتهاكات.

روابط ذات صلة

نبيل رجب يكشف عن محاولة المنامة لإسكاته مقابل "صفقة"

رجب يحذر من تحويل المنامة لمصير شبيه بالقدس

آخر الأخبار

الدوري المصري الأهلي يتوج بلقب الدوري المصري للمرة 40 في تاريخه

معلومات مفيدة جدا..بهذه الطريقة بامكانك سد طريق تجسس "فيسبوك" عليك!

وزير الداخلية الايراني: ضبط 785 طنا من المخدرات من قبل ايران في عام 2017

شاهد ماذا حدث لهذا الطيار بعد تحطم مروحيته وقفزه في المياه!

حرب كلامية و تبادل تصريحات نارية بين بريطانيا و روسيا..ماذا حدث؟!

كرة القدم تيتي يكشف عن قائمة السامبا لمواجهة روسيا والمانيا

كرة القدم كاريك سيعتزل في نهاية الموسم

هذه الاشياء تجنب فعلها أثناء شحن الهاتف

الفساد في السعودية.. بالفيديو..."الوليد بن طلال" ممنوع من السفر الا بإذن من ...؟!

العين الإماراتي يهرب من الهزيمة أمام الاستقلال الايراني

شاهد بالفيديو.. اعلامي تونسي يفجر مفاجأة حول طلب الامارت المثير من السبسي!

المالكي يؤكد "فشل نظام المحاصصة" في العراق 

إصابات على مدخل البيرة الشمالي والاحتلال يعتدي على مسعفين (صور)

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني: الاميركان سيدفعون ضريبة اوهام رعاة البقر في البيت الابيض

مصر.. تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يوما احتياطيا

هكذا ترد ايران على الشائعات حول الطائرة التركية المنكوبة

شاهد.. مضاربة حامية بين فتيات في مول بالطائف!؟

الشرطة البريطانية تفحص مادة مريبة في مقر البرلمان

موسكو: من حق الحكومة السورية ألدفاع عن أمن مواطنيها والتصدي للإرهاب

بعد ظهور مؤشر الوقود الأحمر الى اي حد يمكن قيادة السيارة؟

الأکثر مشاهدة