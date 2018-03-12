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محاولة فاشلة لداعش لاقتحام مرقدي الإمامين العسكريين

محاولة فاشلة لداعش لاقتحام مرقدي الإمامين العسكريين
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

اُصيب 45 شخصا، بينهم 25 من القوات العراقية جراء اقتحام جماعة داعش مدينة سامراء في محاولة لاحتلال مقام الإمامين العسكريين (عليهما السلام).

وتحدث شهود عيان عن معارك عنيفة تدور في شوارع المدينة بعدما تمكن المسلحون من السيطرة على ستة أحياء، واشاروا الى أن اعدادا كبيرة من المسلحين اقتحموا المدينة معززين بالأسلحة الثقيلة والخفيفة وعشرات السياراتِ والجرافات، وأنهم انتشروا بكثافة في الأحياء بعد أن قاموا بتدمير عدد من نقاط التفتيش، ورفعوا رايات القاعدة وسيطروا على مسجد الرزاق اكبر مساجد سامراء ومبنى مركز الشباب الذي يبعد كيلومترا عن مرقد الامامين العسكريين (عليهما السلام).

واضاف الشهود أن هؤلاء المسلحين اقتحموا منزل وزير العلوم والتكنولوجيا عبد الكريم السامرائي في منطقة حي الخضراء بالقضاء، وقتلوا ثلاثة من عناصر حمايته.

الى ذلك، أوضح مصدر في شرطة محافظة صلاح الدين العراقية لـ"السومرية نيوز" إن "القوات الأمنية المسؤولة عن حماية مرقدي الإمامين العسكريين في قضاء سامراء أحبطت صباح الخميس محاولة لعناصر داعش لاقتحام المرقدين بعد اشتباكات مسلحة دارت بين الجانبين قبل أن يفر المسلحون إلى جهة مجهولة".
وضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "مسلحين من تنظيم داعش اقتحموا فجر الخميس قضاء سامراء من جهة حي المعتصم جنوبي القضاء بمحافظة صلاح الدين واشتبكوا مع القوات الأمنية ما أسفر عن مقتل امرأة و5 من عناصر الشرطة وإصابة 15 آخرين بجروح"، مبيناً أن "المسلحين أحرقوا نقطة التفتيش التي تربط بين القضاء وحي المعتصم".
وقال المصدر أن "قوات أمنية اضافية وصلت إلى المكان وشددت الإجراءات الأمنية هناك تحسباً لظهور عناصر داعش مرة أخرى"، كما أن القوات الأمنية فرضت حظراً للتجوال في قضاء بيجي شمال تكريت على خلفية الأحداث التي شهدها قضاء سامراء فضلاً عن سقوط عدد من قذائف الهاون على مراكز امتحانية في بيجي.
وأوضح المصدر إن "القوات الأمنية فرضت قبل ظهر الخميس حظراً للتجوال في جميع مناطق قضاء بيجي شمال تكريت عقب سقوط عدد من قذائف الهاون على مراكز امتحانية في القضاء وأحداث سامراء وتفجير بيجي"، مضيفا أن "الحظر يأتي تحسباً لدخول مسلحين إلى القضاء".
وشهدت محافظة صلاح الدين الخميس ايضا سقوط 5 من عناصر الشرطة بينهم ضابط بين قتيل ومصاب بتفجير استهدف سيطرة عسكرية في قضاء بيجي شمال تكريت.

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