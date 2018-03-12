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فيديو تسليم طالبان الجندي "بيرغدال" للقوات الاميركية

الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشرت جماعة طالبان الأفغانية على الانترنت، تسجيل فيديو يظهر فيها الرقيب الأميركي بووي بيرغدال، خلال عملية المبادلة وتسليمه من يد الحركة التي كانت تأسره، إلى يد الأميركيين.

ويقول التعليق المصاحب للفيديو بأن عملية التبادل تمت في إقليم خوست، شرقي أفغانستان، فيما قالت الولايات المتحدة سابقاً إن عملية التبادل تمت يوم السبت.

ويظهر في الفيديو بيرغدال وهو ينتظر تحت حراسة مشددة من مقاتلي جماعة طالبان، المنتشرين بكثافة في سفح تلة تمت عندها عملية التبادل، وهم يحملون أسلحة خفيفة ومتوسطة، ثم تظهر بعدها مروحية وهي تحلق مبتعدة لتظهر بعد ذلك مروحية من طراز "بلاك هوك" حيث يؤخذ إليها بيرغدال وتقلع بسرعة.

الى ذلك نقل موقع "سي ان ان" عن مصدر عسكري أميركي، إن الرقيب بو بيرغدال، خرج من قاعدته العسكرية بأفغانستان طوعا قبل أن يتم اختطافه من قبل جماعة طالبان العام 2009.

وأوضح المصدر إن بيرغدال خرج تاركا وراءه سلاحه وسترته الواقية من الرصاص ومنظاره الليلي.

وتابع قائلا: بيرغدال لم يكن مدرجا على قائمة الدوريات الأميركية التي خرجت تلك الليلة.

وأشار المصدر إلى أن تسمية ما قام به بيرغدال بأنه "هجر قاعدته" لم يتم البت فيه لأن الجيش لا يزال يريد التكلم معه وطرح عدد من الأسئلة عليه إلى جانب زملائه في الثكنة للوقوف على ملابسات ما جرى.

على صعيد متصل، فإن مسؤولين اكدوا أن وزير الخارجية الأميركية السابقة، هيلاري كلينتون، كانت مترددة من عقد صفقة مع جماعة طالبان، وكانت تطالب بصفقة أفضل خلال فترة توليها ملف الخارجية الأميركية ومنها، إطلاق سراح ثلاثة من معتقلي غوانتانامو أولا مقابل بيرغدال ومن ثم إطلاق سراح الآخرين مع أخذ ضمانات من جماعة طالبان وإدانة منهم للعمليات الإرهابية.

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