البحرين: التجنيس السياسي و المصير الاسود

و استنكار في اوساط المعارضة و تحذير من تداعياته السلبية على الوطن

الوفاق تدق جرس الانذار، والنائب المستقيل عبد المجيد السبع يدعو لتدخل اممي لانقاذ شعب البحرين من التجنيس، و يصفه بأنه استعمار واغتصاب للبحرين وتوطين مرتزقة محلّ المواطنين الاصليين، وبحث عن شرعية مزيفة هرباً من أزمة شرعية.

انعكاسات سلبية على الهوية و على الاقتصاد و آثار سلبية امنية و اجتماعية

- فهل يستجيب النظام لدعوات المعارضة بالتوقف عن التجنيس و تجنيب البلاد المصير الاسود؟

- و من ينقذ شعب البحرين من تداعيات التجنيس السياسي؟

الضيوف:

ابراهيم المدهون - اعلامي بحريني

محمد جميل الجمري - نائب مستقيل عن جمعية الوفاق