قطر تعتزم الاستثمار بجزيرة قشم الإيرانية

وزار الوفد القطري رصيف "كاوه" البحري بجزيرة قشم، للوقوف على الواقع الصناعي والتجاري بالجزيرة، حيث كان برفقة الوفد نائب أمين الهيئة التنسيقية للمناطق الصناعية والتجارية الإيرانية الحرة سعيدي كيا، فضلاً عن المشرف على إدارة منطقة قشم الحرة شعباني فرد، حيث ناقش الجانبان الإيراني والقطري الإمكانيات والفرص الاسثمارية بالجزيرة.

واستعرض المشرف على إدارة منطقة قشم الحرة شعباني فرد، ميزات الاستثمار والطاقات الكامنة للاستثمار الأجنبي في جزيرة قشم.

من جهته وصف مساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالله متعب الرميحي، المفاوضات التي أجراها مع الجانب الإيراني بالإيجابية معرباً عن أمله، بأن تتوفر الأرضيات اللازمة للاستثمار القطري بقطاع النفط والصناعة بجزيرة قشم؛ معلناً استعداد بلاده إبداء المزيد من التعاون مع إيران.

وتمخض الاجتماع عن موافقة الجانبين على تصدير المنتجات الأولية لمنطقة قشم الحرة واستحداث مصانع إنتاجية وتصدير المنتجات إلى قطر والدول الأجنبية.

وتقرر أيضاً زيارة وفد إيراني إلى قطر للوقوف على فرص التعاون المستمر مع الدوحة.