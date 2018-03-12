موسكو: السوريون اختاروا مستقبل البلاد بانتخابهم بشار الاسد

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش يوم الخميس 5 يونيو/حزيران، إن انتخابات الرئاسة السورية شهدت نسبة مشاركة عالية وجرت في أجواء حرة ونزيهة، وفقا للمراقبين الروس الذين زاروا سوريا أثناء الانتخابات.

واكد المتحدث باسم الخارجية الروسية ان بلاده تعتبر ان السوريين اختاروا "مستقبل البلاد" بانتخابهم الرئيس السوري بشار الاسد في استحقاق لا يمكن التشكيك في شرعيته.

وصرح لوكاشيفيتش "لا يمكن تجاهل رأي ملايين السوريين الذين توجهوا الى صناديق الاقتراع بالرغم من التهديد الارهابي واختاروا مستقبل البلاد".

واضاف في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي "في موسكو اعتبر التصويت حدثا مهما يضمن استمرار عمل مؤسسات الدولة في سوريا عملا بدستور هذا البلد ذي السيادة".

وتابع "لا سبب لدينا للتشكيك في شرعية هذا الانتخاب"، لكنه اقر انه "في هذه الظروف ، لا يمكن اعتبارها مثالية 100% قياسا بالمعايير الديموقراطية".

واضاف "خلص المراقبون الروس على الاقل الى انها جرت في ظروف شفافة بالرغم من الظروف الامنية المعقدة في هذا البلد، وشهدت مشاركة مرتفعة جدا".

واعرب عن "خيبة" امل بلاده من رد الفعل السياسي السطحي" على الاستحقاق الصادر عن "بعض الشركاء الدوليين".