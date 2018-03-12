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دعوة بريطانية لمقاطعة مونديال قطر

دعوة بريطانية لمقاطعة مونديال قطر
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

أطلقت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية دعوة إلى مقاطعة مونديال 2022 في قطر في حال رفض الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سحب التنظيم منها.

وأضافت  الصحيفة "إن فوز قطر بالاستضافة تنبعث منه رائحة كريهة منذ البداية، والسبيل الوحيد للخروج من هذه الفوضى يكمن في مقاطعة عمالقة أوروبا لمونديال قطر".
وقالت إن العديد من الاتحادات الوطنية يمكن أن تنهي ما يحدث اليوم ما بين عشية وضحاها عبر رسالة رسمية بسيطة تتمثل في إقدام انجلترا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والبرتغال وفرنسا إعلانها مقاطعة مونديال قطر، مما سيغل من يد "الفيفا".
في الأثناء يواصل المحامي الأميركي مايكل غارسيا فريق التحقيق في الفساد أثناءعملية التصويت لمونديال 2022 التي سيعلن عن نتائجها في 9 حزيران/ يونيوالجاري، ومن المتوقع أن يجتمع بمسؤولين قطريين في لجنة ملف مونديال 2022 في سلطنة عمان.
وتصاعدت الدعوات، خلال الأسبوع الجاري أمام الفيفا إلى إعادة التصويت على قرار استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، إثر الوثائق الجديدة التي كشفت عن قيام محمد بن همام رئيس الاتحاد الآسيوي المستقيل (القطري الجنسية) بدفع رشوة قدرت بخمسة ملايين دولار من أجل التصويت لملف قطر.
وأبدى جيم بويس، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، استعداداً لإعادة التصويت مجدداً لاختيار مضيف آخر لكأس العالم 2022 بدلاً من قطر، وذلك إذا ثبتت صحة مزاعم فساد.
ووصف اللورد ماكدونالد، الرئيس السابق للإدعاء العام في بريطانيا الوثائق الجديدة بالجريمة الخطيرة للغاية، مؤكداً أنها ثغرة صغيرة في بالوعة وثائق التصويت لبلد صغيرعلى استضافة أكبر مسابقة عالمية لكرة القدم.

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