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تطبيقين جديدين تعليميين بالعربية للأطفال الصغار

تطبيقين جديدين تعليميين بالعربية للأطفال الصغار
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت شركة "ميمونة" المتخصصة في تطوير الألعاب التعليمية للأطفال، اليوم تطبيقين تعليميين جديدين لهواتف "آيفون" الذكية وحاسبات "آيباد" اللوحية.

وأفادت الشركة أن التطبيق الأول يستهدف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، فيما يستهدف التطبيق الآخر الأطفال الذين تترواح أعمارهم بين 6 إلى 9 سنوات.
وأوضحت "ميمونة" أن الألعاب تغطي تعليم العربية والعلوم والرياضيات، وأنها مجرد بداية لسلسلة طويلة. وأضافت الشركة أنه بإمكان الأهالي إنشاء حسابات لأطفالهم كي يقوموا برؤية تقارير عن الوقت والنقاط التي جمعهما طفلهم تحت كل فئة، وبذلك يمكنهم معرفة مايُحب الطفل وأين نقاط الضعف والقوة.
يُذكر أن كل تطبيق يحتوي على أربعة ألعاب للتجربة مجاناً ومن ثم تفعيلهم بـ 99 سنتاً فقط على مبدأ التجربة قبل الشراء.
ويأتي التطبيق الأول المخصص للفئة العمرية دون الخامسة تحت اسم، ميمونة (أين الحرف، أين الرقم، العد، مكتشف الحيوانات)، فيما يأتي الثاني الذي يستهدف الفئة العمرية بين 6 إلى 9 سنوات تحت اسم، ميمونة (من أنا، المشتري الصغير، حرب الكلمات، الملاكم).
ويهدف التطبيق الأول إلى تعليم الأطفال الحروف والأرقام من 0 إلى 20، إلى جانب معرفة وفهم مفهوم العد، والتعرف على الحيوانات، وزيادة المفردات، والتفاعل والتمتع بين الرسوم المتحركة والأصوات، وتشجيع الأطفال على التعلم من خلال جمع المزيد من النجوم، وبناء الثقة والتركيز.
أما التطبيق الآخر فيهدف إلى تعليم الأطفال تهجئة الكلمات، وزيادة المفردات، والتمييز بين ><، ومعرفة="" وفهم="" عملية="" الجمع="" والطرح،="" وتطوير="" مهارات="" الفرز="" والمطابقة.="" كما="" أنه="" يقدم="" للأطفال="" مهارات="" الخيال،="" وحل="" المشكلات،="" وتعلم="" القراءة،="" وتعلم="" الإشارة،="" والإبداع،="" وتعلم="" الكتابة="" والتنسيق="" بين="" العينين="">
ويمكن لمستخدمي الإصدار 7.0 وما فوق من نظام "آي أو إس" المشغل لأجهزة شركة "آبل" الذكية، تنزيل التطبيق الأول الذي يأتي بحجم 27.3 ميجابايت من متجر "آب ستور"، وكذلك بالنسبة للتطبيق الثاني الذي يأتي بحجم 38.7 ميجابايت.

 

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