iOS 8 يتيح استخدام تقنية AirPlay دون الاتصال بشبكات Wi-Fi

ومع نظام "آي أو إس 8″ الذي كشفت عنه الشركة قبل أيام، أصبحت تقنية "آير بلاي"، التي تتيح بث المحتوى من الأجهزة الذكية العاملة بنظام "آي أو إس" وحاسبات "ماك" إلى منصة التلفاز "آبل تي في" Apple TV، تدعم اتصال "نظير إلى نظير" Peer-to-Peer.

ومع الإصدارات السابقة لنظام "آي أو إس 8″، يجب أن تكون هواتف "آيفون" الذكية وحاسبات "آيباد" اللوحية، ولاستخدام تقنية "آير بلاي"، متصلة بذات الشبكة التي تتصل بها منصة "آبل تي في"، ما يجعل استخدام التقنية صعباً في بعض الحالات.

وورد الحديث عن الميزة الجديدة على الصفحة الخاصة بنظام "آي أو إس 8″ على موقع الشركة، حيث أشارت "آبل" إلى أن فصل تقنية "آير بلاي" عن شبكات "واي فاي" ستسهل على المستخدمين استخدام التقنية ضمن الصفوف الدراسية والمؤسسات التجارية التي قد تملك شبكات لاسلكية معقدة.

وليس من الواضح ما هي الآلية التي ستعتمد عليها تقنية "آير بلاي" ضمن نظام "آي أو إس 8″ الجديد، ولا الكيفية التي ستتعامل معها شركة "آبل" مع المخاوف الأمنية الناجمة عن ذلك، ولا ما إذا كانت تعتزم دعم الميزة الجديدة ضمن نظام "أو إس إكس" OS X المشغل لحاسبات "ماك" الشخصية.

يُذكر أن الميزة الجديدة ستتوفر للمستخدمين لدى طرح نظام "آي أو إس 8″ للعموم خلال فصل الخريف القادم.