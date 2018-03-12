الاسد يعتبر نسبة المشاركة رسالة قوية لمتورطي الحرب

واعتبر الاسد، خلال استقباله الوفد البرلماني الايراني برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي، أن انتصارات الشعب السوري ونجاحات ايران بما فيها الملف النووي تجعل المنطقة اكثر ثقة واطمئنانا لمستقبلها.

وعبر عن تقديره لوقوف إيران بصلابة وثبات إلى جانب سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

من جهته، أعرب بروجردي عن ثقته بالشعب السوري ودولته رغم الظروف الاستثنائية، مهنئا الرئيس الأسد بولايته الجديدة.

كما التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم ببروجردي والوفد المرافق.