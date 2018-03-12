"داعش" تقتل 15 كرديا بينهم 7 اطفال في الحسكة

وافاد موقع "بي بي سي" الجمعة، ان الهجوم جاء عقب اشتباكات بين مسلحي داعش ومسلحين اكراد في المنطقة.

وقالت المنظمة في تقرير: "ان 5 رجال و3 نساء و7 اطفال ينتمون لاسرتين قتلوا في الغارة التي شنها مسلحو داعش في التاسع والعشرين من ايار/مايو".

واضافت: "إن داعش ربما اعتقدت ان القتلى من اليزيديين، الذين هرب معظمهم من المنطقة عندما سيطر عليها مسلحو الحركة في العام الماضي".

وتشير المعلومات الى ان معارك كانت تدور في قرى مجاورة بين مسلحي داعش وعناصر من وحدات حماية الشعب الكردية في نفس الوقت الذي وقع فيه الهجوم.

وأكدت احدى المستشفيات في المنطقة انها تسلمت 15 جثة في ذات اليوم قتل معظم اصحابها بطلقات نارية في الرأس.

ويقول مسؤولون في وحدات حماية الشعب وجناحها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي إنهم خسروا اكثر من 500 من مقاتليهم في معارك مع داعش وجبهة النصرة وغيرهما من الجماعات الارهابية.