الاحتلال يقتحم "تلفزيون فلسطين" ويعتقل صحفيين وضيفا

وافاد موقع "وكالة معا" الاخبارية ان طاقم تلفزيون فلسطين قال: "ان آليات الاحتلال قامت بتطويق مقر (بال ميديا) الإعلامي في بلدة جبل الزيتون".

واضاف: "بعد انتهاء إحدى فقرات البرنامج تم اقتحام المقر الإعلامي، الذي يضم مكتب التلفزيون الفلسطيني، واوقفت البث بحجة عدم قانونيته".

وقامت الاحتلال باعتقال مدير انتاج برنامج صباح الخير يا قدس نادر بيبرس، والصحفي أشرف شويكي، وعضو لجنة اهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين علاء الحداد ضيف على البرنامج.

وتذرع الاحتلال الاسرائيلي بان تلفزيون فلسطين يشتبه بانه يبث "تحريضا على العنف" ضد سلطات الاحتلال.