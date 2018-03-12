فيروز ابادي: فوز الاسد يجسد الهزيمة المذلة لاميركا

وقدم اللواء فيروز ابادي التهاني للأسد والشعب السوري بهذا الفوز العظيم، معربا عن أمله في أن يترك أعداء الشعوب المنطقة بحالها تقرر مصيرها بنفسها.

وقال: "إن المعجزة التي حققها الشعب السوري بمشاركته الواسعة بالانتخابات الرئاسية يجب أن تكون درسا مهما لأميركا وداعمي الإرهاب في سوريا".

واشار فيروز آبادي الى أن الصحوة في إيران وسوريا ولبنان وفلسطين تشكل نموذجا ناجحا ودرسا للأعداء ومؤامراتهم، مؤكدا انه لن يكون نصيب الاستكبار العالمي وعملائه إلا الخذلان والعار.

وشدد رئيس هيئة الاركان العامة على أنه تم انتخاب الرئيس الأسد مرة أخرى بأكثرية مطلقة من قبل الشعب السوري.