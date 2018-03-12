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الشيخ قاسم: يجب ايجاد حل يوافق عليه الشعب البحريني

الشيخ قاسم: يجب ايجاد حل يوافق عليه الشعب البحريني
الجمعة ٠٦ يونيو ٢٠١٤ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اكد عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم اليوم الجمعة ان الأزمة تتفاقم والوطن يزداد تضررا، داعيا الباحثين عن حل للازمة في البحرين ان يركزوا على الحل الذي ينال موافقةَ الشعب عليه.

وافاد موقع "صوت المنامة" ان الشيخ قاسم قال خلال خطبة الجمعة في منطقة الدراز: "انه ليس في مقدور أحد أن ينكر أن الوطن يعيش أزمة حادة، الأزمة بين طرفين الحكم والشعب".

وشدد على أن "الحل يحتاج إلى موافقة الطرفين نفسهما اما الظلم فهو أساس المشكلة فكيف يضمن حلها، واما عدم موافقة طرف على الحل، فحتما لا يعني إلا استمرار الصراع".

واوضح الشيخ قاسم أن "الجمعيات هي جزء من الشعب، وليست كل الشعب.. فلو لم تلتفت هذه الجمعيات لما يرضي الشعب وأقدمت على الاتفاق من دون أن يرضى به، فالنتيجة أن تعزل هذه الجمعيات شعبيا وأن تبقى حالة التوتر والاصطدام".

وأشار إلى أن "وصول أحد من ممثلي هذه الجمعيات للانتخابات لن يعني مطلقا تمثيله للشعب، وإنما سيكون لدى الشعب في عداد الموالاة".

واضاف: "على الباحثين عن حل للوطن أن ينظروا إلى حل ينال رضاه وأن يبت فيه وأن تنال ثقته به.. وإذا كان يتعذر أن يجمع الناس على أمر واحد، فلا طريق من ناحية عملية إلا بنيله على موافقة الأغلبية".

واكد الشيخ قاسم انه "نافع جدا، أن تكون قوى هذه المعارضة موحدة حتى إنهاء الظلم وان يبقى طلب العدل جامعا بينها بعده، نافع جدا أن يلجأ للحوار المفضي للحل، وأن يلتزم من قبل الطرفين بالاساليب السلمية".
 

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