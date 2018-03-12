أدلة تدعم نظرية نشأة القمر من اصطدام كوكب بالأرض

وأظهر تحليل صخور قمرية - جلبها رواد فضاء خلال رحلات برنامج أبولو إلى القمر - آثاراً لـ"الكوكب" المعروف باسم "ثيا".

ويزعم الباحثون، الذين نشروا دراستهم في دورية (ساينس) العلمية، أن اكتشافهم يؤكد النظرية التي تقول إن القمر تكوّن نتيجة اصطدام ضخم.

وتفيد النظرية، المقبولة علمياً منذ الثمانينات، بأن القمر نتج عن اصطدام كوكبي الأرض وثيا منذ نحو 4.5 مليار عام.

وسمّي الكوكب على اسم إحدى الآلهة في الأساطير الإغريقية، والتي تعد أما لـ"سيلين"، إلهة القمر عند الإغريق.

وكانت النظرية القائمة هي الأبسط، وتتطابق مع محاكاة بالكمبيوتر أجراها العلماء، لكن أحداً لم يعثر قبل ذلك على آثار للكوكب ثيا في عينات الصخور القمرية.

وكانت تحليلات سابقة قد أظهرت أن صخور القمر تكونت بالكامل من كوكب الأرض، بينما أظهرت محاكاة الكمبيوتر أن القمر تكون غالباً من كوكب آخر، يرجح أنه الكوكب ثيا.

وتشير تحليلات أكثر دقة للصخور القمرية إلى وجود عناصر يُعتقد أن لها أصولاً من خارج القمر.

ولكن البعض يقول إن الاختلاف قد يرجع إلى المواد التي امتصتها الأرض بعد تكون القمر.

اكتشفت آثار الكوكب ثيا في عينات جمعتها المركبة أبولو من سطح القمر.

وتظهر دراسات نيزكية من المريخ وغيره أن العناصر التي تتكون منها الكواكب مختلفة بشكل ملحوظ، وكأن لها بصمة خاصة. وما أثار دهشة هاليداي وغيره أن البصمات الخاصة بالأرض وثيا شبه متطابقة.

ومن بين الاحتمالات القائمة أن ثيا تشكل بالقرب من الأرض ولذا كانت لديه تركيبة مشابهة.