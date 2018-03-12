مناوشات بين متظاهرين متخاصمين في العاصمة الليبية

والتظاهرتان المتنافستان نظمتا في ساحة الشهداء في وسط العاصمة الليبية، وفشلت الشرطة في الفصل بين التجمعين.



واندلعت مناوشات تبادل خلالها الطرفان القاء زجاجات المياه والحجارة ما اسفر عن اصابة شخص بجروح، وفقا لمشاهد بثها التلفزيون الليبي الخاص "النبأ".



وقال شهود عيان انهم سمعوا عيارات نارية في المكان، لكن لم يتضح ما اذا كان مصدر النيران متظاهرين مسلحين او ان الامر يتعلق بطلقات تحذيرية من الشرطة.



وفي حين تعجز السلطات عن احتواء اعمال العنف في البلاد، وخصوصا في الشرق حيث تفرض المجموعات المتطرفة القانون، شن اللواء المتقاعد خليفة حفتر في 16 ايار/مايو عملية اطلق عليها "الكرامة" ضد "المجموعات الارهابية" في بنغازي (شرق).



وعلاوة على اعمال العنف الدامية التي تهز البلاد يوميا، تواجه ليبيا ايضا ازمة سياسية عميقة حيث هناك حكومتان، احداهما برئاسة احمد معيتيق الذي انتخب في عملية مثيرة للجدل داخل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) في بداية ايار/ مايو.



والثانية برئاسة عبد الله الثني الذي يرفض تسليم السلطة للحكومة الجديدة مؤكدا انه ينتظر قرار القضاء الذي سيحسم قانونية التصويت.