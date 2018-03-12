الفصائل الفلسطينية تؤكد تمسكها بخيار المقاومة + فيديو

واكدت الفصائل الفلسطينية المشاركة في المسيرة تمسكها بخيار المقاومة لتحرير فلسطين، فيما أكد المشاركون على تمسكهم بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وقد تجمع المشاركون في المسيرة امام الصليب الاحمر الدولي في غزة واكدوا رفضهم لكل اشكال التهويد والاستيطان الاسرائيلي ضد المدينة المقدسة مطالبين الامة بتحمل مسؤولياتها تجاه فلسطين ارضا وشعبا ومقدسات.

وقال اسماعيل هنية القيادي في حركة حماس في تصريح للمراسلين: ان هناك في جمهورية ايران الاسلامية يوم القدس العالمي وهو في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك وهذا قادم انشاء الله تعالى واليوم "امس الجمعة" نظمت المسيرة العالمية للقدس التي شاركت فيها اكثر من 45 دولة واكثر من 80 مدينة على مستوى العالم، كل شيء عظيم وجيد ومبارك ولكننا نحن بحاجة الى المزيد من النشاطات.

وفي ظل فشل مفاوضات التسوية مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل مصادرة الاراضي خاصة اراضي مدينة القدس ومحيطها ويحاصرها بمنشات واحزمة استيطانية توسعية اكدت فصائل المقاومة ان القوة والمقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الاحتلال الاسرائيلي والاجدى باستعادة الحقوق المغتصبة.

وقال خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في تصريح للعالم: طالما ان القدس محتلة وتهود ويتم فيها تقسيم الصلاة بيننا وبين الصهاينة فاننا نعيش نكبة مستمرة منذ عام 48.

واضاف البطش: هذه الارض ضاعت من ايدي جيوش عربية رسمية في حربي 48 و67 والطريق لاستعادتها لن يكون بالتفاوض ولا بالمساومة الطريق الوحيد لتحريرها فقط بالمدفع والبندقية والتصميم على حقنا في العودة وهذا يستدعي منا تعزيز وحدتنا وتصعيد خيار المقاومة.

المشاركون في مسيرة الزحف العالمي نحو القدس طالبوا الامة الاسلامية بالتنبه للمخططات الاسرائيلية الخطيرة التي تهدد حاضر مدينة القدس ومستقبلها والوفاء بواجباتها لتحرير فلسطين من قبضة المحتل الاسرائيلي.

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