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اميركا تعترف رسميا بتقديم اسلحة فتاكة للمسلحين بسوريا

اميركا تعترف رسميا بتقديم اسلحة فتاكة للمسلحين بسوريا
السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أعترفت سوزان رايس، مستشارة الأمن القومي للرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة في تصريح متلفز، أن بلادها تقدم أسلحة "فتاكة وغير فتاكة" للجماعات المسلحة في سوريا.

ونقلت (سي ان ان) عن رايس قولها غداة الإعلان عن فوز الرئيس السوري بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية، إن اميركا كثفت دعمها لما اسمتهم المعارضة المعتدلة، مقدمة لها اسلحة فتاكة وغير فتاكة".
وكانت الولايات المتحدة تزعم حتى الآن أنها تكتفي بتقديم دعم غير فتاك للمعارضة السورية خوفا من وقوع الأسلحة بأيدي "مجموعات متطرفة" في سوريا حسب قولها.
وعن سؤال حول ما إذا كانت رايس تعلن بذلك تغييرا رسميا في الاستراتيجية الأميركية رفضت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كاتلين هايدن الرد، واكتفت بالقول: "نحن لسنا الآن في موقع يتيح تفصيل كل مساعدتنا، ولكن وكما قلنا بشكل واضح، فإننا نقدم في الوقت نفسه مساعدة عسكرية وغير عسكرية للمعارضة" السورية.
وكان الرئيس الأميركي أعلن في نهاية مايو الماضي زيادة المساعدة الأميركية إلى الجماعات المسلحة السورية.
وقال أوباما في حينه في خطاب ألقاه في أكاديمية ويست بوينت العسكرية في ولاية نيويورك: "سأعمل مع الكونغرس لزيادة دعمنا إلى الذين في المعارضة السورية يقدمون أفضل بديل عن الإرهابيين ...".

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