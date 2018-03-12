كلينتون تعتذر عن موافقتها بالحرب على العراق

ووفقاً لمحطة "سي بي إس" الأميركية فإن كلينتون قالت في مذكراتها التي ستنشر قريباً "لم أكن الوحيدة التي ارتكبت خطأ"، مشيرة بالقول "لقد كنت اعتقد أنني تصرفت بحسن نية وأنني اتخذت القرار الأفضل".

وذكرت المحطة أنها تلقت نسخة من الكتاب المزمع إصداره في العاشر من حزيران الجاري.

وتتناول كلينتون بشكل رئيس في هذا الكتاب تجربتها كوزيرة للخارجية الأميركية على مدار أربع سنوات ورؤيتها للأحداث الجارية في العالم.

وتقول (سي بي إس) إن كلينتون تتناول في الكتاب أيضاً اختلافها في الرأي مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول تسليح المعارضة السورية حيث كانت ترغب في تسليح المعارضة فيما رفض أوباما هذا المقترح. وأضافت كلينتون أنها أبدت احترامها لقرار أوباما الذي رفض مقترحها لاعتبارات أمنية.

وتعتبر كلينتون (66 عاماً) مرشحة محتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية المقرر إجراؤها فى 2016.