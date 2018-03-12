الاحتلال يسرع الاستيطان رداً على حكومة التوافق

حرب يخوضها الاحتلال وحيداً هذه المرة.

حتى حلفاؤه لم يستيطعوا هضم اجراءاته.

خيبة امل اميركية و اوروبية و تهديد اوروبي بعقوبات على المستوطنات

فيما تتحضر السلطة الفلسطينية للتوجه الى الامم المتحدة

وتقديم شكاوى امام المحاكم الدولية

فهل تردع الاستنكارات الدولية اجراءات الاحتلال الاستيطانية؟

وهل تقدم السلطة شكاوى امام المحاكم الدولية اذا استمر الاحتلال في ساسته؟

وما مصير المفاوضات على ضوء ذلك؟

الضيوف:

سلطان ابو العينيين- عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

فايز عباس- خبير بالشؤون الاسرائيلية

حسين الوائلي- صحفي معتمد في الاتحاد الاوروبي