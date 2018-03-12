يعالون: عبّاس عاجز عن السيطرة على القطاع

وأضاف يعالون، مقلا عن موقع "راي اليوم" أنّ رئيس السلطة عبّاس لا يستطيع السيطرة على غزة، وإذا قام بإجراء مصالحة مع حماس سنطلب منه السيطرة على القطاع ونزع السلاح من يد حماس، وإذا لم يفعل عبّاس ذلك فالمصالحة ستكون فقط مسرحية كاذبة هدفها التحايل على العالم، على حدّ تعبيره.

ولفت وزير الامن الإسرائيلي، وهو من الصقور في حزب (ليكود) بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لفت إلى أنّه يطمح ويتمنى التوصل للسلام لكن بدون أن نكذب على أنفسنا "بحسب تعبيره"، وأضاف أنّه إذا كان العالم يعتبر القيادة الفلسطينية معتدلة في مواقفها فلماذا لا تعترف بدولة "إسرائيل" كحق للشعب اليهودي، على حدّ قوله.

وزعم يعلون بأنّ القيادة الفلسطينية لا تريد إنهاء الصراع مع "إسرائيل"، معتبرًا أنّه لا جدوى من التعامل معها.