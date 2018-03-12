ايران من اکثر دول العالم أمنا للاستثمار بمجال البتروکيماويات

واضاف جهانغيري صباح اليوم السبت خلال الملتقى الدولي الحادي عشر لصناعة البتروکيماويات بطهران ان الجمهورية الاسلامية في ايران تعمل على تحقيق النمو المستدام وإن حکومة الرئيس روحاني انتهجت سياسات مختلفة لتحقيق هذا الهدف والتصدي للتحديات التي تعترضها.

واوضح إن الافادة من الفرصة المتاحة على الساحة الدولية واستخدام التکنولوجيا واسواق المال يندرج على جدول أعمال الحکومة.

يشار الى ان نائب الرئيس الايراني اسحاق جاهنغيري، رعى صباح اليوم السبت ،مراسم انطلاق فعاليات الملتقى الـ 11 للصناعات البتروكيماوية في العاصمة طهران.

وحضر افتتاحية الملتقى، وزير النفط بيجن زنكنه و وزير الصناعة والتجارة والمعادن محمد رضا نعمت زاده فضلا عن المدير التنفيذي للشركة الوطنية للبتروكيماويات وعدد من مسؤولي وزارة النفط بقاعة المؤتمرات الدولية بمبنى الاذاعة والتلفزيون.

ويعقد الملتقى بشكل دوري ،بواقع مرة واحدة كل عامين وتستمر اعماله يومين.