الدفاع الجوي الايراني ينفذ المرحلة 2 لمناوراته التكتيكية

اعلن ذلك العميد علي رضا صباحي فرد نائب قائد مقر الدفاع الجوي "خاتم الانبياء (ص)" وقال، انه نظرا لحساسية منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد فقد تم تنفيذ مناورات "مصباح الهدى" في هذه المنطقة على مرحلتين في يوم واحد.

واضاف العميد صباحي فرد، انه تم تنفيذ هذه المرحلة من مناورات "مصباح الهدى" حول محور مجموعة الدفاع الجوي في كيش وجرى اختبار المنظومات الرادارية الصاروخية والمدفعية والالكترونية ومراكز الرصد في مواجهة السيناريوهات القتالية عملانيا حيث قامت هذه المنظومات بتنفيذ الاجراءات التكتيكية المناسبة ضد الاهداف المطلوبة.

وتابع قائلا، ان مناورات "مصباح الهدى" مخططة لجميع المناطق الدفاعية حيث تقوم كل منطقة في البلاد بتنفيذ هذه المناورات وتقييم الكوادر والمنظومات الدفاعية في مواجهة الهجمات المحتملة.

وقال نائب قائد مقر الدفاع الجوي "خاتم الانبياء (ص)"، نظرا لتنوع هذه المناورات وتخطيطها لمواجهة تهديدات اليوم فبامكانها تقييم جهوزية الكوادر والمنظومات في مواجهة اي تهديد بصورة واقعية وان تؤدي للرقي بالقدرات القتالية والعملانية لوحدات الدفاع الجوي على مستوى البلاد.