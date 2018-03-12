ايران وترکيا بصدد ابرام 6 وثائق للتعاون بينهما

وافاد موقع "حريت" الاخباري اليوم السبت، ان زيارة الرئيس روحاني الى انقره هي الاولى منذ عام 1996 حيث زارها الشيخ هاشمي رفسنجاني انذاك.

وذکر الموقع ان الرئيس روحاني سيلتقي خلال زيارته لترکيا التي تستمر يومين، الرئيس الترکي عبدالله غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان کما سيحضر مأدبة العشاء التي ستقام على شرفه.

واضاف حريت ان الرئيس روحاني ورئيس الوزراء الترکي اردوغان سيشارکان في اجتماع المجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين ايران وترکيا الذي سيعقد بحضور وزراء البلدين، حيث سيتبادل الجانبان وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة والصناعة لبلوغ هدف الـ30 مليار دولار للتبادل التجاري بين البلدين.

واشار موقع حريت الى ان المسؤولين الايرانيين والاتراك سيتبادلون وجهات النظر حول التطورات الاقليمية سيما في مايجري في سوريا والعراق فضلا عن القضايا الثنائية .