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اطلاق الطلبة المحتجزين بجامعة الانبار ومحاصرة داعش بداخلها

اطلاق الطلبة المحتجزين بجامعة الانبار ومحاصرة داعش بداخلها
السبت ٠٧ يونيو ٢٠١٤ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت السبت، إخراج جميع الطلبة والطالبات من جامعة الأنبار والبالغ عددهم 1300 طالب، مشيرا إلى أن القوات الأمنية تحاصر عناصر تنظيم "داعش" داخل الجامعة، وانها بصدد اقتحام الجامعة في حال لم يسلموا أنفسهم.

وقال كرحوت في تصريح لـ"السومرية نيوز"، انه "تم إخراج جميع طلبة وطالبات جامعة الانبار والبالغ عددهم 1300 طالب"، مشيرا الى "انهم نقلوا الى مكان امن في مدينة الرمادي".
واضاف كرحوت أن "القوات الأمنية تحاصر عناصر تنظيم داعش داخل الجامعة"، مشيرا الى ان "تلك القوات "سوف تقتحم الجامعة، خلال فترة وجيزة، في حال لم يسلم المسلحون أنفسهم".
وسيطر مسلحون على مبنى جامعة الانبار واحتجزوا طلاب الأقسام الداخلية كرهائن، فضلا عن وقوع تفجيرين لم تعرف طبيعتهما داخل مبنى الجامعة وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.
كما أفاد مصدر في شرطة محافظة الانبار، اليوم السبت (السابع من حزيران 2014)، بأن عناصر تنظيم "داعش" فجروا مركز امن جامعة الانبار والجسر الرابط بين الجامعة ومدينة الرمادي، فيما أشار إلى الاشتباكات مازالت جارية بين القوات الأمنية وهؤلاء العناصر الارهابية.

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