ايران تحقق فوزا تاريخيا على البرازيل بالكرة الطائرة

ويعتبر هذا الفوز الذي حققه المنتخب الوطني الايراني في غاية الروعة لما لنظيره البرازيلي من تاريخ عريق حافل بالالقاب والبطولات العالمية والقارية والاولمبية.

وقدمت ايران عرضا كبيرا كللته بنتيجة مذهلة، ودانت لها السيطرة في معظم اوقات اشواط المباراة لعبا ونتيجة، خاصة في الشوطين الاول والثاني، وجاءت نتائج اشواط المباراة ۲۵-۱۸ و۲۵-۲۱ و۲۵-۲۲.

وكانت البرازيل قد فازت على ايران يوم امس الجمعة في مباراتهما الاولى ضمن البطولة بنتيجة ۳-۲ .

وبهذا الفوز الذي حققه المنتخب الوطني الايراني فقد ارتفع رصيده الى ۴ نقاط ليحل في المرتبة الثالثة موقتا في المجموعة التي تضمه مع بولندا وايطاليا ايضا.

وخسرت ايران امام ايطاليا في مباراتين جرتا في ايطاليا بنفس النتيجة وهي ۳-۰ .

مثل ايران في المباراة مع البرازيل كأساسيين كل من سعيد معروف وشهرام محمودي وسيد محمد موسوي وآرمين تشكري وفرهاد قائمي ومجتبي ميرزاجانبور وعبدالرضا علي زادة.

وكان على مصطبة الاحتياط ايضا مهدي مهدوي وامير غفور وميلاد عبادي بور وعلي رضا مباشري وسامان فائزي.

وسيستضيف المنتخب الوطني الايراني نظيره البرازيلي في مباراتين بطهران يومي الجمعة والاحد القادمين ضمن الدوري العالمي للكرة الطائرة.