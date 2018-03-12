ايران تتبوأ المركز الأول في الطب العسكري بصربيا

وقال الملحق العسكري الايراني لدى بلغراد رحيم عاقلي، احرزت الجمهورية الاسلامية الايرانية هذا المركز المهم للغاية بالرغم من عدم عضويتها في المؤتمر الطبي العسكري العالمي، واشاد بمشاركة الوفد الإيراني في هذا المؤتمر واصفا اياها بالمشاركة المثمرة للغاية.

وأحرزت القوات المسلحة الايرانية المركز الـ3 في المؤتمر الطبي العسكري الـ 39 أيضا الذي عقد في نيجيريا عام 2011، والمركز الـ4 في المؤتمر العالمي الـ40 الذي عقد في العربية السعودية عام 2013.

وحضر المؤتمر الطبي العسكري الاوروبي في صربيا نحو 200 خبير في مجالات الطب العسكري كافة كانوا قد قدموا من 30 بلدا مثل البحرين، بلجيكا، ايران، البرازيل، اميركا، غانا، اليونان، ايطاليا والكويت.

واقيم المؤتمر في الفترة من الـ3 الى الـ5 من يونيو/ حزيران الحالي.