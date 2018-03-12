عشرات القتلى والجرحى بسلسلة تفجيرات في بغداد

فقد أفاد مصدر في الشرطة العراقية بحسب "السومرية نيوز"، بأن عدداً من الاشخاص سقطوا بين قتيل وجريح بانفجار سيارة مفخخة في حي أور شرقي العاصمة بغداد.

واوضح المصدر، إن "سيارة مفخخة كانت مركونة في منطقة حي اور انفجرت، مساء اليوم، ما اسفر عن مقتل واصابة عدد من الاشخاص"، مبيناً انه "لم تعرف حصيلة التفجير بعد".

وكانت العاصمة بغداد شهدت اليوم، مقتل مدني وإصابة ثلاثة آخرين بسقوط قذيفتي هاون جنوبي بغداد، ومقتل واصابة عدد من الاشخاص بانفجار سيارات مفخخة في مناطق البياع والكرادة وسبع ابكار وبغداد الجديدة وعبوة ناسفة في منطقة الشرطة الرابعة.