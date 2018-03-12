فيضانات وانزلاقات ارضية تقتل العشرات بأفغانستان

وشهد إقليم كزركاهي نور في ولاية بغلان، السبت، أحدث حلقة في سلسلة من الفيضانات القاتلة والانزلاقات الأرضية والانهيارات الثلجية في الجبال الوعرة بشمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية، محمود حقمال، إن فرق الإنقاذ عثرت على عشرات الجثث "تحت الأنقاض"، مشيرا إلى أن نحو مئة شخص اعتبروا في عداد المفقودين.

كما نقلت فرانس برس عن رئيس سلطة إدارة الكوارث، محمد أسلم ساياس، قوله إن فرق السلطة تعمل على "تقييم الخسائر"، و"تقوم بتوزيع حصص غذائية وأدوية" على السكان.

يشار إلى أن المنازل البدائية في المناطق الأفغانية النائية غير مؤهلة للصمود أمام الفيضانات التي غالبا ما تضرب شمال البلاد في موسم الأمطار في الربيع.