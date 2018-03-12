مسلحون يهاجمون بالصواريخ مطارا عسكريا في اليمن

وقالت مصادر اعلامية أن المطار العسكري الذي يقع غرب مطار عدن الدولي، تعرض للقصف بقذائف "هاون"، مساء الجمعة.

ونقل "عدن الغد" عن مصادر عسكرية وأمنية، أن القذيفة، سقطت داخل، مدرج لطائرات الهليكوبتر بالقرب من معسكر بدر.

وأفادت المصادر، أن القذيفة لم تنفجر، و تم التعامل معها من قبل الجهات المختصة.

و حتى الأن لم تعلق السلطات العسكرية، حول الحادثة.

من جهة اخرى ، هاجم مسلحون مجهولون، صباح يوم السبت، نقطة تفتيش عسكرية، في مديرية القطن بوادي حضرموت، شرق البلاد، ما أدى إلى مقتل جندي من افراد النقطة.

وحسب المصادر، فقد استخدم المسلحون سيارة نوع (هايلوكس)، في الهجوم على النقطة الأمنية التابعة للواء 37 مدرع. مؤكدة وقوع اشتباكات بين المسلحين و أفراد النقطة، الواقعة في وسط مدينة القطن.

وأشار المصدر، أن تعزيزات عسكرية، توجهت لتعزيز النقطة، غير أن المسلحين، لاذوا بالفرار إلى جهة غير معلومة.