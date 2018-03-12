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بوتين يرحب بموقف بوروشينكو لوقف سفك الدماء شرق أوكرانيا

بوتين يرحب بموقف بوروشينكو لوقف سفك الدماء شرق أوكرانيا
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريح الرئيس الأوكراني المنتخب بيوتر بوروشينكو الذي أكد فيه ضرورة الوقف الفوري لسفك الدماء في شرق أوكرانيا.

وأكد بوتين في مؤتمر صحفي قصير على هامش المراسم الاحتفالية للذكرى السبعين لإنزال قوات الحلفاء الغربيين في أوروبا في دوفيل الفرنسية أن لقاءه مع بوروشينكو يوم 6 يونيو/حزيران جاء بمشاركة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل واستمر حوالي 15 دقيقة.

وأفاد الرئيس الروسي أن اللقاء تطرق لملف الأزمة الأوكرانية وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأضاف بوتين أن الرئيس الأوكراني أفاد بوجود خطة لوقف العنف في شرق أوكرانيا دون الكشف عن تفاصيلها.

 وشدد الرئيس الروسي على ضرورة فتح حوار مباشر بين السلطة في كييف والممثلين عن جنوب شرق أوكرانيا دون مشاركة موسكو، وقال: "روسيا ليست طرفا في النزاع الأوكراني".

وأكد بوتين ضرورة وقف العملية التنكيلية التي تخوضها القوات الأوكرانية في جنوب شرق البلاد بشكل فوري،

وقال: "هذا هو الطريق الوحيد لبدء الحوار الفعلي مع أنصار الفدرلة".

وأضاف:"السباق الانتخابي في أوكرانيا انتهى، يجب الانتقال إلى العمل الجدي مع المواطنين".

ودعا بوتين السلطة في كييف إلى فتح تحقيق جدي في أعمال العنف بأوكرانيا، بما فيها أحداث أوديسا، التي راح ضحيتها عشرات من معارضيها، مشددا على ضرورة أن تبدي الإدارة الأوكرانية "إرادة طيبة وحكمة". كما جدد الرئيس الروسي موقف موسكو حيال خطط بعض الساسة في أوكرانيا لتوقيع اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن البضائع الأوكرانية لن تكون قادرة على المنافسة في هذه الحالة.

وأكد بوتين أنه لم يناقش سعر الغاز مع بوروشينكو، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة لتقديم بعض التنازلات في حال موافقة كييف "على عدد من الشروط""، بما فيها تسديد الطرف الأوكراني مستحقات الغاز الروسي.

وأضاف أن روسيا ستقلص حجم توريداتها من الغاز إلى أوروبا في حال قررت دول أوروبية تصديره عكسيا إلى أوكرانيا.

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