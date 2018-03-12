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مقتل متظاهرين كرديين في صدامات مع الجيش في تركيا

مقتل متظاهرين كرديين في صدامات مع الجيش في تركيا
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

قتل متظاهران كرديان بالرصاص خلال صدامات عنيفة دارت السبت في جنوب شرق تركيا بين الجيش واكراد كانوا يحتجون على مشروع للحكومة لبناء مواقع عسكرية جديدة في المنطقة ذات الغالبية الكردية، كما افادت مصادر طبية.

 
    وتوفي المتظاهران بعيد نقلهما الى المستشفى متأثرين بجروحهما الخطيرة. ويدعى الاول رمضان باران (24 عاما) والثاني عبد الباقي اكدمير (50 عاما)، وقد اصيبا بالرصاص خلال مواجهات عنيفة دارت في ليج بمحافظة دياربكر بين الجنود وسكان اكراد.
    وقال مصدر طبي ان متظاهرا ثالثا وجنديين، اصيبوا بجروح في المواجهات ونقلوا الى المستشفى.
    واطلق المتظاهرون النار باتجاه قوات الامن التركية ورشقوها بالحجارة والمفرقعات، بحسب ما افاد مراسل لفرانس برس في المكان.
    وقال شهود لفرانس برس ان جنودا اتراكا عمدوا بدورهم الى اطلاق الرصاص الحي خلال المواجهات.
    والتوتر حاد في ليج حيث يقطع متظاهرون طريقا منذ اسبوعين احتجاجا على بناء مواقع عسكرية جديدة في هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية.
    ويعتبر الاكراد ان بناء هذه المواقع يشكل تهديدا لعملية السلام التي بدأت العام 2012 بين حكومة انقرة ومتمردي حزب العمال الكردستاني.
    وقبل بضعة ايام، اصيب ستة جنود كانوا يحاولون تفريق المتظاهرين الذين يقطعون الطريق.
    والمحادثات بين الحكومة وزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله اوجلان الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن شمال غرب تركيا، متوقفة منذ اشهر.
    واعلنت الحركة المتمردة وقفا لاطلاق النار من جانب واحد في اذار/مارس 2013 وامرت بعد شهرين مقاتليها بالانسحاب الى قواعدها في شمال العراق لكنها علقت الانسحاب في ايلول/سبتمبر الماضي، آخذة على الحكومة التركية انها لم تف بوعودها بمنح الاقلية الكردية مزيدا من الحقوق.
    الا ان الانتخابات الرئاسية في آب/اغسطس المقبل والتي سيترشح لها رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، احيت مشاورات في الكواليس بين الطرفين خلال الاسابيع الاخيرة.
    واسفر النزاع بين تركيا ومتمردي حزب العمال الكردستاني عن اكثر من 45 الف قتيل منذ 1984.

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