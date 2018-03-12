الوفاق: قوانين النظام البحريني اثبتت للعالم ديكتاتوريته

وافاد موقع "الوفاق" امس السبت ان الشيخ سلمان قال في تغريدات على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ان القوانين القراقوشية لن تخيف الشعب ولن تردعه وسيستمر في المطالبة بحقوقه المشروعة حتى ينتزعها".

واضاف: "أينما ذهبنا وجدنا العالم يستغرب، ويسخر، ويتعجب من القوانين القراقوشية التي تصدر في بلادنا.. ينظرون لبعضهم ويطلقون عبارات الاستهجان عندما يعرفون أن المجلس المنتخب يرفض زيادة صلاحياته ويشترط لاستجواب الوزراء موافقة الثلثين".

وشدد الشيخ سلمان على ان القوانين المنافية لروح العصر والمنافية للعقل والمنطق ساهمت في إقناع العالم بطبيعة النظام غير الديمقراطي وعدالة مطالب شعب البحرين.

وتابع: "السياسيون والحقوقيون الذين نلتقي بهم يقولون (أنتم البلد الوحيد الذي يجنس الأجانب بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية للبلد)، (أنتم البلد الوحيد الذي نعرف أنه يمنع التجمع السلمي في العاصمة)، (أنتم البلد الوحيد الذي يسحب الجنسية من سكانه الأصليين ويعطيها للغرباء)، (لا نعرف بعد جنوب أفريقيا بلدا يمارس فيه التمييز كما يمارس عندكم).

واختتم الشيخ سلمان بالقول: "نترقب صدور قانون مفاده (من سافر بدون إذن ستسحب منه جنسيته)".

جدير بالذكر، أن الامين العام لجمعية الوفاق سافر ضمن وفد المعارضة في جولة اوربية ليلتقي بالجهات المسؤولية والمنظمات الحقوقية هناك.