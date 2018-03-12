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السبع: مصير اسود ينتظر شعب البحرين نتيجة التجنيس

السبع: مصير اسود ينتظر شعب البحرين نتيجة التجنيس
الخميس ٠٥ يونيو ٢٠١٤ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

دعا النائب البحريني المستقيل عبدالمجيد السبع تعليقاً على تجنيس 30 ألف أجنبي جدد يعملون في الأجهزة الأمنية البحرينية ولاهداف سياسية إلى تدخل أممي لإنقاذ شعب البحرين من "مصير أسود" يتربص به.

ونقل موقع الوفاق عن السبع تأكيده ان ما يجري في البحرين من تجنيس محموم انما يدلل على الأزمة الشرعية التي يعيشها النظام ويحاول تعويضها بشرعية مزيفة.

وقال السبع: ان على النظام أن يكون على قدر من المسؤولية وأن يكون وطنياً وينظر بعين المصلحة الوطنية لمرة واحدة، فجريمة التجنيس بلغت مداها وكشرت أنيابها على الهوية البحرينية الجميلة والتي بدأت تضيع وتغيب وتندثر نتيجة عبث النظام بشكل جنوني غير مسؤول.
ولفت السبع بأن "استعمار واغتصاب  البحرين من المواطنين الأصليين وتوطين أناس مرتزقة محلّهم، يؤكد أن النظام لا يثق حتى بالأطياف الذين دائماً ما يتغنون أنهم وقفوا إلى جانبه وحافظوا على بقاءه." لافتاً إلى أن أي جهة تقف داعمة للتجنيس هي جهة لا يهمها الوطن ولا أمنه ولا المواطنين، وتقف خلف حسابات سياسية ضيقة.
وأوضح السبع بأن مناطق أخوتنا الكرام في الوطن تضجّ بشكل صامت من فئة المجنسين وذلك لاختلاف الهويات والطبائع، كما أنها أكثر المناطق اليوم شكاية من هؤلاء الذين يتقاسمون الإمتيازات مع المواطنين بل ويفوقونهم في ذلك، فبدلاً من أن يرتفع مدخول المواطن البحريني يتم اليوم إهدار الثروة على المجنسين والأجانب ما يؤدي إلى تعطل الرفاهية في البلاد!.
وأضاف السبع: إرتفع الدين العام إلى 5 مليارات خلال أقل من 3 سنوات وبعد 3 سنوات أخرى فإن البحرين معرضة للعجز. مشدداً على أن التجنيس أدى لبروز مشاكل على مستوى الإسكان والصحة والتعليم والطرق والوظائف، بالإضافة لمشاكل اجتماعية وجنائية "يعرفها غيرنا أكثر مما نعرفها نحن."
وشدد السبع في نهاية تصريحه بأن على النظام أن يكشف عن حقائق جريمة التجنيس والأعداد التي قام بتجنيسها وأن يتدارك الأمر من خلال الاعتراف بالحقائق، داعياً إلى وقفة وطنية جادة من أجل معالجة هذا الملف بالتعاون مع كل الأطراف وحلحلته بطريقة إنسانية وافية.

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