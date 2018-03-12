سفير قطر يعود للقاهرة.. هل سيشارك باحتفال تنصيب السيسي؟

وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية أن السفير القطري في مصر عاد الى القاهرة وسيشارك مع السفراء الأجانب في احتفال سيقام مساء اليوم الاحد بتنصيب السيسي. فيما قالت صحيفة "الأهرام" إن القائم بالأعمال القطري في القاهرة سيشارك في حفل التنصيب.

وتدعم قطر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي الذي أعلن السيسي عندما كان قائدا للجيش عزله في تموز/يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيته.

وكانت قطر من الداعمين الأساسيين لمصر في عهد مرسي الذي حكم لمدة عام لكن توترا شاب علاقات البلدين لاستمرار قطر في دعم الإخوان المسلمين الذين أعلنتهم الحكومة جماعة إرهابية في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتوترت علاقات قطر مع دول مجلس التعاون الخليج الفارسي بسبب دعمها للإخوان الذين أعلنتهم السعودية أيضا جماعة إرهابية.