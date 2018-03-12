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بديع: سنواجه "الانقلاب" حتى آخر قطرة دم

بديع: سنواجه
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد بديع استمرار الشعب المصري في مواجهة من وصفهم بـ "الانقلابيين" حتى آخر قطر دم"، وذلك في تعليقه على الحكم بإحالة أوراقه و9 من قيادات الجماعة إلى المفتي في قضية قطع طريق قليوب.

وافاد موقع "وطن" امس السبت ان بديع قال في خطبة ألقاها عقب الحكم: "لا نخاف من أحكام الإعدام لأنها أثمن أمانينا ومستمرون في مواجهة الانقلابيين حتى آخر قطرة دم في أجسادنا".

وأضاف: "أن الحكم الذي صدر من هيئة المحكمة باطل ومُسيس، وعلى الشعب المصري مواصلة نضاله من أجل الحرية وإسقاط حكم العسكر الذي سرق ثورتنا".

وتابع بديع: "إذا أراد الشعب الحياة لابد أن يستجيب له العسكر"، مختتما كلامه بهتاف "يسقط يسقط حكم العسكر".

وأكد أن "أحكام الإعدام لن ترهب المصريين عن استكمال ثورتهم"، معتبرا إن "قضاة العسكر لا يخافون الله تعالى، بل هم يخافون أسيادهم من قادة الانقلاب العسكري الدموي وهم إلى زوال، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء"، على حد تعبيره.

وقارن بديع بين الانتخابات الرئاسية في عهد محمد مرسي والانتخابات الرئاسية الأخيرة، قائلا: "أين ذاك من ذلك، فلقد سود الله وجوههم في الدنيا".

وسبق للمرشد أن قال نفس العبارات عقب حكم سابق في نيسان/أبريل الماضي أيضا بإحالة أوراقه للمفتي وقال "الموت في سبيل الله أسمى أمانينا".

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره أصدرت، حكمها بإحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وتسعة من أعضائها للمفتي في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بقليوب أواخر تموز/يوليو 2012.

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