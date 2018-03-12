الابراهيمي: الازمة السورية تنذر بتفجير المنطقة

وافاد موقع "راي اليوم" امس السبت ان الابراهيمي قال في مقابلة أجراها مع مجلة دير شبيغل الالمانية: "ان هذا الصراع لا يقتصر على سوريا، بل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في لبنان، ولا سيما من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام".

وأوضح أنه يتفق مع الأمين العام للأمم المتحدة بأن سوريا لن تشهد حلا عسكريا، وحذر من ان سوريا يمكن أن تتحول إلى صومال جديدة.

وحول مؤتمر جنيف، اشار الابراهيمي الى ان وفد جماعات المعارضة المسلحة في المؤتمر أراد حلا عسكريا بدل المفاوضات.

وكان الإبراهيمي قد اجرى منذ تعيينه مبعوثا امميا الى سوريا عام 2012، عدة جولات ولقاءات مع أطراف الازمة، كما قدم عدة تقارير حول الأوضاع في سوريا، لكنه لم يقدم برنامج واضح لحل الأزمة، مكتفيا بإعلان سعيه لحل سياسي للأزمة.