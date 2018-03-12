عبداللهيان يتوجه للقاهرة لحضور مراسم تنصيب السيسي

وكان رئيس مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران خالد سعيد عمارة قد التقى رئيس مكتب رئيس جمهورية ايران الاسلامية محمد نهاونديان وسلمه دعوة رسمية من بلاده للرئيس الايراني للمشاركة في مراسم اداء السيسي اليمين الدستورية.

ومن المقرر ان تجري اليوم في القاهرة مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المصري الجديد. والذي سيحضره وشيخ الأزهر أحمد الطيب ورئيسِ الكنيسة القبطية في مصر البابا تواضروس الثاني، والعديد من الزعماء والقادة والشخصيات السياسية والعامة من داخل مصر وخارجها، حيث يتواصل تقاطر الوفود وممثلي الدول للمشاركة في حفل التنصيب.

وترددت أنباء عن استبعاد مؤسسة الرئاسة المصرية لبعض الدول من قائمة المدعوين، بينها قطر وتركيا والكيان الاسرائيلي.

جدير بالذكر، ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية، اعلنت فوز المرشح عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع السابق، بنسبة 96.9 بالمئة من الأصوات.

وصوت لصالح السيسي (59 عاما)، 23 مليونا و780 ألفا و104 اصوات، من أصل 54 مليونا لهم حق التصويت بينما حصل صباحي على 757 ألفا و511 صوتا.