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بالصور والاسماء: قتلى قيادات المسلحين في سوريا خلال الايام الاخيرة

الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

دمشق(العالم)- 08/06/2014- افادت مراسلتنا في سوريا ان المعارك تواصلت بين الجماعات المسلحة في دير الزور شرقي سوريا، حيثُ قُتل أكثر من 120 مسلحاً خلال اسبوع، فيما واصل الجيش السوري عملياته العسكريةَ في جوبر والمليحة بريف دمشق، وقُتل في العمليات محي الدين علوش أحد قادة ما يسمى جيش الاسلام.

وتتواصل فصول الحرب الدامية في دير الزور بين تنظيم مايعرف بـ"داعش" من جهة، و"جبهة النصرة" وحلفائها من جهه اخرى، لتسفرعن مقتل ما لا يقل عن 120 مسلحا من الطرفين خلال أسبوع واحد.

الانباء اكدت ان الاول استعاد توازنه في الريف الغربي ليعيد السيطرة على 7 قرى، ويثبت تمركزه قرب دوار الحلبية في المدخل الشمالي للمدينه، بعد انسحاب مفاجئ لما يسمى "مجلس شوري المجاهدين"، في حين اعلنت "النصرة" مقتل احد اهم القادة العسكريين خلال الاشتباكات مع تنظيم داعش في الحريجية وهو المدعو "ابو فيصل الشرعي".

وقال الخبير العسكري حسن الحسن لقناة العالم الاخبارية الاحد:  كل العصابات مخترقة بأحد أمرين، إما من خلال رصد اتصالاتهم، او من خلال الاختراق المباشر، يعني من خلال تجنيد بعض تلك العصابات، وهذا ما ادى الى فقدان الثقة بين هذه العصابات.

وفي ريف العاصمه دمشق، الجيش السوري احرز تقدماً خلف منطقة سوق الهال في جوبر، في حين تمدد الطوق حول المليحة إلى أطراف البلدات المجاورة، حيث دارت اشتباكات عنيفة على طريق جسرين.

وفي النشابية ودير العصافير، مع مسلّحي "جيش الإسلام" و"لواء القعقاع" و"الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام"، ادت الاشتباكات إلى مقتل أكثر من 24 مسلّحاً، بينهم أردنيون وقطريون وسعوديون.

أما في المليحة، فقد حقق الجيش السوري تقدما جديدا على المحور الشمالي، مسيطرا على عدد من الابنيه، ابرزها معمل المطاط، اضافة الى غرف قيادة للمسلحين، وسط انهيار كامل لدفاعاتهم وتحصيناتهم.

وقال الخبير العسكري حسن الحسن : بدلا من توجيه عدة ضربات الى جسد الافعى المتحرك، يتم العمل على رصد مكان الرأس وهو ما يحتاج الى وقت، مؤكدا ان كل العصابات المسلحة تحت مراقبة الجيش ومتابعته.

معركة "كسر الارادات" التي بدأها الجيش منذ اكثر من شهرين، اسفرت عن خسائر للمسلحين تجاوزت الثلاثمئة قتيل، بينهم اكثر من 25 قائدا، بحسب اعترافاتهم، كان اخرهم محي الدين علوش قائد عمليات لواء نسور الشام التابع لجيش الاسلام.
Mkh-8-07:40
 

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