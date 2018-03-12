السيسي وعدلي منصور يوقعان وثيقة تسلم السلطة

واكد السيسي في خطابه الاول من داخل قصر الاتحادية قبل توقيع الوثيقة ان مصر عازمة على استعادة دورها الاقليمي والدولي وستتمكن من ذلك بفضل جهود ابنائها.

وقال: "اتطلع الى تعزيز علاقات مصر مع كل الدول الشقيقة والصديقة"، "واعتزم ان تشهد مرحلة البناء القادمة نهوضا شاملا على المستويين الداخلي والخارجي".

واضاف السيسي: "من خلال مسيرة وطنية جامعة نختلف من أجل الوطن وليس على الوطن"، مؤكدا انه آن الأوان لبناء مستقبلا أكثر استقرارا وان يحصد الشعب المصري ثمار ثورتيه.

واشار الى انه لم يشهد تاريخ مصر تسليم السلطة بشكل سلمي، معتبرا انه شرفا عظيم له ان يتولي رئاسة مصر، التي اكد انها ستضطلع برسالتها الجديدة وانها لم تغفل قوتها الناعمة.

وخلال كلمته في مراسم تنصيب السيسي اوضح عدلي منصور ان الدولة المصرية برهنت على انها عصية على الانكسار، مؤكدا ان الشعب المصري اختار السيسي رئيسا له في انتخابات حرة ونزيه.

وقال: "ان الشعب المصري العظيم أثبت دوما أن الوطن هو الأبقى"، مضيفا "تمكنا معنا أن ننجر استحقاقين دستور ورئيس جديد، وسننجح فى استكمال خارطة الطريق وانتخاب برلمان".

واشار منصور الى ان ما عاشته مصر خلال الفترة الاخيرة "لم يقف أمام استكمال مسيرة الوطن وعبورنا إلى بر الأمان".

وشارك في مراسم تسليم السلطة زعماء ورؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في حفل مراسم تسليم السلطة بقصر الاتحادية.