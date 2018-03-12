علي جمعة: فتاوى التكفير مصدرها خوارج وقتلة يشوهون الإسلام

ونقل موقع "اليوم السابع" عن جمعة قوله في برنامج "والله أعلم": ان الآراء الشاذة الضالة لا تسمى بالفتاوى، فالفتوى لها جلالها، فهي تصدر عن المؤهل للفتوى، أما أصحاب الفكر التكفيري فقد نشأوا على مفاهيم خاطئة فهم جهلوا النص، وجهلوا الواقع، وجهلوا الفقه وهؤلاء الأشخاص لم نرهم يحضرون مجالس العلم ولم يدرسوا في الأزهر الشريف، وهؤلاء الخوارج يشوهون صورة الإسلام عند العالمين وهم قتلة فسقة مفسدون مجرمون.

كما أرجع جمعة، "فتاوى التكفير التي تدعو لقتل رجال الشرطة والجيش، إلى استناد أصحابها إلى فتوى أهل ماردين التي أفتى بها ابن تيمية والتي فهموها خطأ لأنهم قرأوها في الكتب فقط ولم يدرسوها على يد المشايخ المعتمدين، فهم يشبهون واقعنا المعاصر بحال التتار والمماليك ويظنون في أنفسهم أنهم هم حماة الدين ولابد لهم من محاربة الحكام وولاة الأمور، لأنهم لا يطبقون شرع الله".