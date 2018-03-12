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زيادة إنتاج السيارات في إيران بنسبة 101 بالمائة

زيادة إنتاج السيارات في إيران بنسبة 101 بالمائة
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

أفادت أحدث التقارير بأنه إرتفع حجم إنتاج السيارات في إيران بنسبة 101.3 بالمائة خلال في فترة تتراوح بين 21 أبريل حتی 21 مايو الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتفيد التقارير بأنه إرتفع حجم إنتاج السيارات في إيران خلال الفترة المذكورة من 47 ألف و110 سيارة إلی 94 ألف و840 سيارة حيث إرتفع حجم إنتاج الشاحنات الصغيرة من 6 آلاف و817 سيارة إلی 13 ألف و939 سيارة.

كما إرتفع حجم إنتاج السيارات في البلاد خلال الشهرين الماضيين من 70 ألف و583 سيارة إلی 135 ألف و901 سيارة حيث سجل نموا بنسبة 92.5 بالمائة مقارنة مع العام الماضي.

وقد أفادت إحصائيات رسمية بأنها إرتفع حجم تصنيع السيارات الإيرانية بأنواعها المختلفة من 20 مارس حتی 21 أبريل من عام 2014 حيث سجل نموا بنسبة 72.7 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.

وأضافت التقارير بأنه إرتفع رقم إنتاج إيران للسيارات خلال الفترة المذكورة من 23 ألف و 473 سيارة في العام الماضي إلی 40 ألف و 531 سيارة في العام الحالي.

وشهد رقم إنتاج السيارات لنقل الركاب نموا بنسبة 69.2 بالمائة حيث وصل من 20 ألف و 641 سيارة إلی 34 ألف و 923 سيارة كما سجل إنتاج سيارات الوانيت نموا بنسبة 106.9 بالمائة ليرتفع من 2606 سيارات إلی 5393 سيارة.

كما إرتفع إنتاج أنواع الشاحنات في إيران إلی 209 سيارات في العام الحالي بتسجيله نموا بنسبة 3 بالمائة.

وقد أعلن عضو مجلس الإدارة في جمعية مصنعي قطع السيارات الإيرانية "محمدرضا نجفی‌منش" أنه تعتزم الشركات الإيرانية المصنعة لقطع السيارات علی رفع حجم إنتاجها للسيارات خلال العام الجاري لكي يصل إجمالي إنتاج السيارات إلی مليون و300 ألف سيارة قائلا انه تم إنتاج 700 ألف سيارة في إيران خلال العام الماضي.

وقال نجفي‌منش انه يندرج إنتاج نحو 600 ألف سيارة في جدول أعمال مجموعة "ايران خودرو" الصناعية إلی جانب إنتاج 650 ألف سيارة من نوع "سایبا" و 50 ألف سيارة بمختلف أنواعها.

ومن جهة أخری قد أعلن مدير شركة "زسكو" وهي مصنع تجميع منتجات مجموعة "ايران خودرو" الصناعية في العراق عن تزايد رغبة الشعب العراقي في شراء السيارات الإيرانية نظرا إلی جودة المنتجات الإيرانية العالية.

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