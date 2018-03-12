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رئيس حزب بالنمسا لاردوغان: خليك في البيت

رئيس حزب بالنمسا لاردوغان: خليك في البيت
الأحد ٠٨ يونيو ٢٠١٤ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس حزب الحرية اليميني في النمسا رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الى "البقاء في منزله" وعدم المجيء الى فيينا خلال الشهر الحالي للمشاركة في مهرجان انتخابي دعما لحزبه.

وقال هاينس كريستيان ستراتش في تصريح لصحيفة اوستررايخ: "لسنا بحاجة لاردوغان في فيينا. ساقول له على الفور اردوغان ابق في منزلك"، معارضا بذلك زيارة يريد اردوغان ان يقوم بها الى النمسا "للقيام بحملة دعائية لاردوغانستان" بحسب قوله.

واضاف ستراتش: "اذا كان يريد القيام بزيارة دولة يستطيع ذلك تماما. الا انه لم يبرمج اي لقاء مع سياسيين خلال زيارته المقررة الى فيينا".

وتابع: "انها حملة دعائية فقط الهدف منها دعم اردوغانستانه. اجد ذلك مقلقا"، متهما اردوغان بالسعي لاقامة "مجتمع مواز" في النمسا.

ويعارض حزب الحرية النمسوي انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي كما له مواقف مناهضة للهجرة وللاسلام.

ومع ان اردوغان لم يعلن بعد ترشحه الرسمي للانتخابات الرئاسية المقررة في آب/اغسطس المقبل، من المقرر ان يزور في التاسع عشر من الشهر الحالي فيينا للمشاركة في حملة انتخابية لدى الجالية التركية الكبيرة العدد في النمسا.

وكان قد جرى الشهر الماضي مهرجان انتخابي لاردوغان في المانيا جمع نحو 20 الفا من انصاره. الا ان 40 الفا اخرين تجمعوا في تظاهرة مناهضة له ووصفوه ب"الفاشي المناهض للديمقراطية".

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