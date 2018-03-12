مقتل 10 مسلحين في جنوب غرب باكستان

وجاءت العملية التي جرت في بلدة غانديارا في اقليم ديرا بوغتي على بعد 250 كلم جنوب شرق العاصمة كويتا، بعد ثلاثة ايام من مقتل 30 مسلحا في المنطقة نفسها.



وقال مسؤولون ان البلدة القريبة من حدود ولايات بلوشستان والسند والبنجاب، هي مركز حركة تمرد تشن هجمات على قطارات وجسور وضد القوات المسلحة ايضا.



وقال منصور احمد المتحدث باسم قوات الحدود شبه العسكرية في بلوشستان "نستطيع التاكيد ان 10 مسلحين من حركة جيش بلوشستان الجمهوري المحظورة قتلوا في عملية في غانديارا اليوم".



واضاف ان "القوات بدأت عملية ضد مسلحي الحركة في وقت مبكر من الصباح بعد تلقيها معلومات مفادها انهم يختبئون في تلك المنطقة".



ولم يتسن التاكد من عدد القتلى من مصدر مستقل.



وتعاني ولاية بلوشستان الغنية بالموارد، من تمرد انفصالي تجدد في 2004 حيث يسعى القوميون الى وقف ما يعتبرونه استغلالا لموارد المنطقة الطبيعية وانتهاكات حقوق الانسان.



وتعد مسالة منح حكم ذاتي اوسع للولاية التي تساوي في مساحتها ايطاليا ويسكنها 9 ملايين شخص فقط، حساسة للغاية في البلد الذي لا يزال يعاني من انفصال جزئه الشرقي الذي يعرف الان باسم بنغلادش في 1971.