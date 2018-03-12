29 مليون دولار لاقناع يهود اوروبا الهجرة لـ "اسرائيل"

واضافت الصحيفة في عددها الصادر امس الأحد أن الخطة تشمل قبل كل شيء اليهود القاطنين في أوكرانيا وعدد من الدول الأخرى، الراغبين بالانتقال الى المعيشة الدائمة في "مكان أكثر هدوءا".

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة إن "صعود معاداة السامية والانكماش الاقتصادي في اوروبا" هي الأسباب التي دفعت الحكومة الى اتخاذ هكذا قرار، واضافت أن "الهدف الأساسي الذي تضعه الحكومة أمامها هي اقناعهم (يهود تلك الدول) باتخاذ قرار يفضلون فيه مصلحة اسرائيل على الدول الأخرى".

وأشارت الصحيفة الى أن الخطة تنص على تأسيس وكالة خاصة تعمل على ترويج هجرة اليهود من اوروبا، يترأسها زعماء المنظمات الأهلية اليهودية الناشطة في اوروبا.

وتابعت الصحيفة ان الوكالة ستعمل ايضا على نشر التعاليم الاسرائيلية واجراء لقاءات للتعرف على نظام سوق العمل في الكيان الإسرائيلي.

ويُخطط لصرف 70 مليون شيكل على هذه الأهداف من قبل وزارة الهجرة والاستيعاب الاسرائيلية. كما ستذهب هذه النفقات أيضا على دفع أجور موظفي الوكالة المستقبلية ونفقات مكاتبها في الدول الأوروبية المعنية.

وأوضحت أنه سيتم صرف الـ30 مليون شيكل المتبقية على حوافز مالية للعائدين المحتملين. ويدور الحديث من ضمنه عن تخصيص مبلغ 15 - 18 ألف شيكل لكل أسرة تهاجر الى الاراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا ولم تذكر الصحيفة عدد اليهود الذين يخطط الكيان الإسرائيلي لجذبهم اليه.